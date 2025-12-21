SUPERAMENTO SUPERBONUS SISMA: SANTANGELO, “PLAUSO A LIRIS E CASTELLI PER OBIETTIVO RAGGIUNTO”

L’AQUILA – “L’approvazione in Commissione Bilancio del Senato dell’emendamento alla Legge di Bilancio relativo al superamento del superbonus nelle aree del sisma 2009 e 2016 è un grande risultato per il territorio del Centro Italia, che vedrà così proseguire i lavori nei cantieri e la ricostruzione procedere”.

Così, in una nota, l’assessore regionale al Sociale Roberto Santangelo.

“Un plauso al senatore Guido Liris e al commissario Guido Castelli, che con un lavoro sinergico con i parlamentari dei due crateri, i Presidenti di Regione, il ministro Nello Musumeci e il MEF hanno dato respiro a popolazioni e imprese impegnate in una ricostruzione sempre più veloce”, conclude.