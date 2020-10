SUPERBONUS 110%: IL 9 OTTOBRE CONVEGNO NAZIONALE A TERAMO, LEGNINI TRA GLI OSPITI

TERAMO – Le possibilità di utilizzo del superbonus, gli interventi finanziabili, nell’ottica della sostenibilità abitativa e della sicurezza, per aumentare il livello di efficienza energetica e ridurre il rischio sismico.

Si svolgerà venerdì 9 ottobre 2020, dalle 15,30 alle 19,30, nella sala polifunzionale della Provincia di Teramo, in via Comi 11, a Teramo, il Convegno Nazionale “Superbonus 110%: Abitare il futuro. Opportunità di riqualificazione sismica ed energetica”, organizzato dalla Federazione Regionale Ordini degli Architetti Abruzzo e Molise e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo, con il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo, del Comune di Teramo e la collaborazione di Aniem, Ance, API e CNA di Teramo insieme alla So.Co.Im Consorzio Costruttori & Impiantisti di Teramo e Confimprese Abruzzo.

L’evento vedrà la partecipazione del commissario straordinario per la Ricostruzione post terremoto del Centro Italia nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, Giovanni Legnini. Nel qualificato parterre tecnico e istituzionale, figura anche l’assessore regionale al Bilancio e al Patrimonio Guido Quintino Liris.

Nel corso dei lavori verrà illustrato, attraverso il contributo di valenti esperti, il complesso iter di una normativa varata dal governo nazionale per rilanciare la economia italiana in ginocchio tra le altre cose per la pandemia Covid19.

Il programma prevede, alle 15:30, il saluto e la presentazione dei relatori e dei temi in scaletta, a cura del giornalista Rai, Nino Germano, l’introduzione dei lavori con il discorso di benvenuto di Monsignor Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo- Atri e di Raffaele Di Marcello, presidente Ordine degli Architetti di Teramo.

A seguire, gli interventi di Giustino Vallese, presidente della Federazione Regionale Ordine Architetti Abruzzo e Molise su “Superbonus 110% tra opportunità e criticità”, dell’assessore regionale Liris, su “Le opportunità per il pubblico- le Ater”, di Alessandro Di Giamberardino , capo d’ufficio consulenza della Direzione Regionale Abruzzo dell’Agenzia Entrate con il tema “Adempimenti per accedere ad Eco-Sisma Superbonus 2020 – 2021”, e di Pasquale Marchese, direttore commerciale Monte dei Paschi di Siena, sul tema “Gli aspetti fiscali legati alla valorizzazione del credito”.

Alle 17:15 una breve pausa. La giornata di studi riprenderà alle 17:35 con le relazioni di Carlo De Simone, Advisor di Banca del Fucino- Igea e Ceo di European Brokers Assicurazioni su “Il ruolo delle assicurazioni”, Andrea Tatafiore, docente di diritto commerciale all’Università degli Studi di Teramo, facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Senior partner Studio Industria su “Le declinazioni concrete delle norme incentivanti del sisma/eco/super bonus nel mercato”. Alle 18:15 è in programma l’intervento di Giampiero Di Florio, Procuratore Capo di Vasto (Chieti) su “Responsabilità civili e penali di tecnici e committenti”.

Chiuderà i lavori, alle 18:35, Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, già Sottosegretario di Stato e Vice presidente del Csm con l’intervento: “Impatto sulla Ricostruzione Sisma 2016 – La possibilità di sommare il contributo agli incentivi fiscali”.

