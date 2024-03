SUPERBONUS AREE SISMA: SCIMIA, “GRAZIE A FDI SOLUZIONE RAPIDA DEL PROBLEMA”

L’AQUILA . “La rapida risoluzione del problema legato al blocco della cessione dei crediti del superbonus nell’area sisma 2009/2016, avvenuta in sole 48 ore grazie alla rappresentanza politica di Fratelli d’Italia in città e in Abruzzo, merita un sentito ringraziamento al Senatore Liris, ai parlamentari e a tutti i rappresentanti del partito e del comune dell’Aquila. Il loro impegno nella mediazione con il governo ha consentito un passo indietro rispetto alle decisioni annunciate dopo il consiglio dei ministri”.

Lo afferma il capogruppo di Fdi in consiglio comunale dell’Aquila, Leonardo Scimia.

“Questa è un’altra dimostrazione dell’efficacia della filiera politica di Fratelli d’Italia nel rappresentare le esigenze della città dell’Aquila e del suo territorio in ogni contesto. In futuro, è probabile che la passata stagione politica guidata da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, veri fautori dei superbonus, venga ricordata come uno dei periodi più bui per il Paese – prosegue Scimia -. Personalmente, ritengo comprensibile e anzi doveroso che il governo abbia preso una decisione drastica sull’incentivo, ma è stato fondamentale fargli riconoscere che uno degli aspetti chiave di questo strumento è legato alla ricostruzione post-sisma del 2009 e del 2016, e tale considerazione delle nostre problematiche è stata un passo importante”.