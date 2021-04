SUPERBONUS, D’ALFONSO: “INTELLIGENTE MISURA FISCALE-FINANZIARIA”

ROMA – “Il Superbonus ha bisogno della proroga poiché è l’unico strumento nei fatti ‘autoapplicativo’, capace di cantierare ovunque produzione di valore e di economia reale. Gli 8.000 Comuni italiani possono diventare singolarmente sito di centinaia e centinaia di cantieri che davvero consentiranno alla ruota dell’economia di riprendere a girare”.

Lo afferma Luciano D’Alfonso, presidente della commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama, già governatore della Regione Abruzzo.

“L’edilizia privata delle famiglie italiane – riprende il senatore Pd – finalmente può conoscere rigenerazione e risparmio energetico. I tempi devono essere congrui per l’affinamento delle procedure che si cominciano a delineare all’orizzonte. Le parole sui tempi devono essere chiare, consapevoli e dette al momento giusto”.

“Sul Superbonus per fortuna si è creata quella necessaria copertura di fiducia ad opera dei cittadini proprietari dei beni che non può essere delusa in alcun modo! Per queste ragioni – conclude – urge una proroga confacente proprio per il successo della intelligente misura fiscale e finanziaria”