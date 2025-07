SUPERBONUS: FORZA ITALIA L’AQUILA, “BENE PROROGA PER CRATERE SISMICO”

L’AQUILA – Forza Italia L’Aquila esprime il proprio più vivo plauso per la presentazione dell’emendamento volto a prorogare i termini del Superbonus per gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 al 2026, una proroga indispensabile anche a ripristinare equità tra i diversi territori colpiti da eventi sismici e, soprattutto, tra i cittadini.

“Questa proroga rappresenterebbe una vittoria significativa per la nostra comunità e per tutti i cittadini aquilani che da anni affrontano le sfide della ricostruzione,” dichiara il coordinamento di Forza Italia L’Aquila. “Un’ennesima dimostrazione che il buon governo e la determinazione nel perseguire gli interessi del territorio portano a risultati tangibili. Questa misura, in particolare, colma una lacuna e ripristina un senso di giustizia, assicurando che i cittadini del cratere 2009 abbiano le stesse opportunità e gli stessi strumenti a disposizione di altre aree del Paese colpite da calamità. Ringraziamo sentitamente il Sindaco Biondi per il suo instancabile impegno e per aver saputo portare avanti con fermezza le istanze del cratere sismico nelle sedi opportune.”

L’estensione dei termini del Superbonus è una misura essenziale che garantirà la continuità degli interventi di ripristino e miglioramento sismico degli edifici, accelerando il processo di ritorno alla normalità per migliaia di famiglie e imprese. Forza Italia L’Aquila ribadisce il proprio impegno a continuare a lavorare al fianco delle istituzioni e dei cittadini per completare la ricostruzione e rilanciare l’economia del territorio.

“La strada è ancora lunga, ma con provvedimenti come questo si rafforza la fiducia nel futuro,” conclude il coordinamento. “Forza Italia L’Aquila continuerà a monitorare con attenzione l’attuazione di queste misure, pronta a intervenire per assicurare che ogni opportunità venga colta a beneficio della nostra amata città e dell’intero cratere.”