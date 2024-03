SUPERBONUS: IN ABRUZZO 13.983 ASSEVERAZIONI AL 29 FEBBRAIO

PESCARA – Asseverazioni depositate sulla piattaforma a quota 13.983, investimenti ammessi a detrazione per un totale di 3.809.341.111 euro, investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione per un totale di 3.472.643.682 euro, detrazioni maturate per i lavori conclusi pari a 3.806.463.561 euro.

Sono i numeri del Super Ecobonus 110% in Abruzzo forniti da Enea e aggiornati al 29 febbraio 2024.

Per quanto riguarda i i soggetti beneficiari, del totale delle asseverazioni, 4.754 riguardano condomini (totale investimenti 2.812.215.758 euro; totale lavori realizzati 2.497.764.820 euro), 6.966 riguardano edifici unifamiliari (totale investimenti 806.542.506 euro; totale lavori realizzati 763.386.085 euro) e 2.263 riguardano unità immobiliari funzionalmente indipendenti (totale investimenti 221.192.252 euro; totale lavori realizzati 211.492.776 euro).

L’investimento medio è pari a 591.547 euro per i condomini, 115.782 euro per gli edifici unifamiliari e 97.742 euro per le unità immobiliari indipendenti.