SUPERBONUS, MARSILIO: “INTERLOCUZIONE CON GOVERNO COSTANTE, SI LAVORA PER RISOLVERE PROBLEMI”

L’AQUILA – “L’interlocuzione con il governo Meloni sulla vicenda del superbonus è costante e va avanti ormai da mesi”.

Lo assicura il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio,di FdI, che spiega: “Si lavora ad una soluzione che faccia salvi i diritti acquisiti e la buona fede di chi si è fidato dello Stato”.

“Per il resto, stiamo rimediando ai drammatici errori fatti dai governi precedenti, che stanno rischiando di mandare in default il bilancio dello Stato per colpa di un misto di improvvisazione, faciloneria, incompetenza e demagogia”.

“La riunione già convocata per domani a Palazzo Chigi va in questa direzione e sono certo che il governo lavorerà per trovare una sintesi equilibrata per risolvere il problema dei crediti incagliati”.

Ed anche il premier Giorgia Meloni, leader di FdI, ha parlato di una misura “scritta male e con enormi problemi”. “Il costo totale” dei crediti “attualmente è di 105 miliardi di euro”. “Se lasciassimo il superbonus così com’è non avremmo i soldi per fare la finanziaria”.

“Ora dobbiamo cercare soluzioni per evitare il tracollo di migliaia di aziende”, ha puntualizzato Meloni ribadendo: “A ogni italiano il Superbonus è costato 2000 euro. Quando spende lo stato non è nulla gratis”. E aggiunge: “Ci sono state moltissime truffe, circa 9 miliardi di euro di truffe”.

Meloni ha poi assicurato: “Convocheremo tutte le associazioni per chiedere come possiamo aiutarle e per mettere tutto su un binario sensato”.