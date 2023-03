SUPERBONUS, MARSILIO: “SARANNO SALVAGUARDATI DIRITTI ACQUISITI”

L’AQUILA – In relazione alla questione del Superbonus 110%, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, a margine dell’odierno Consiglio regionale, riunito in seduta straordinaria, ha dichiarato che “il Governo è disponibile a fare delle aperture fin da subito, con un atteggiamento costruttivo e responsabile allo stesso tempo”.

“Del resto – ha proseguito –, non si può continuare a raccontare che si possono regalare soldi senza tenere conto del bilancio dello Stato. Era corretto e opportuno intervenire subito per fermare e correggere una macchina impazzita, incardinando nella giusta misura gli incentivi da dare e i soggetti che ne avessero davvero diritto. Siamo certi, per le interlocuzioni che abbiamo avuto con il governo e con maggioranza, che verranno salvaguardati i diritti acquisiti, così come verranno tutelate le persone e le aziende che hanno aderito in buona fede ad una legge dello Stato e che hanno i crediti incagliati. Una soluzione che consenta la cessione dei crediti e la loro negoziabilità verrà individuata e trovata anche con il contributo delle aziende pubbliche di Stato”.

“Verranno tutelati, in particolare – ha aggiunto –, anche il cratere sismico per il quale esiste una disciplina speciale, le case popolari che rispondono ad un interesse pubblico assolutamente prioritario e le Onlus che sono soggetti deboli, che non hanno capacità economica per poter fare interventi di questa natura. Le principali questioni sul tappeto sono sul tavolo del governo e della maggioranza”.

“Lunedì prossimo si depositeranno gli emendamenti e quindi entrerà nel vivo la discussione parlamentare. Entro il mese di marzo – ha concluso – avremo già un testo di legge che in prima lettura potrà dare già certezze all’intero settore dell’edilizia”.