SUPERBONUS, NORMA REGIONALE 12 MILIONI: MARCOZZI (FI), “PRIMA BOCCATA D’OSSIGENO”

L’AQUILA – “Con l’approvazione della legge regionale in materia di Superbonus 110%, il Consiglio regionale fa tutto quanto nelle proprie disponibilità per sbloccare parte dei crediti rimasti incagliati nei cassetti fiscali, per una cifra di circa 12 milioni di euro. Si tratta di una norma importante per tutto l’Abruzzo, che non sarà certamente sufficiente a risolvere i problemi scaturiti dai vizi occulti di questa norma, ma che può rappresentare una prima boccata di ossigeno per le aziende del territorio”.

Così il Consigliere regionale di Forza Italia Sara Marcozzi a commento della legge sul Superbonus approvata oggi in Consiglio regionale.

“Ritengo che sia una prova di serietà e di maturità da parte dell’estensore della norma, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, e del presidente della giunta Marco Marsilio i quali, con grande senso di responsabilità, hanno strutturato il miglior testo possibile, recependo emendamenti di merito delle opposizioni e ottenendo l’unanimità dell’aula. Le polemiche degli ultimi giorni sono servite solo a perdere tempo”.

“La legge approvata oggi è il primo passo nella direzione giusta e spero possa trasformarsi in uno stimolo anche per le più grandi realtà imprenditoriali d’Abruzzo, come già fatto dal Gruppo Walter Tosto, affinché mettano a disposizione la propria forza economica sui crediti fiscali, nell’interesse dell’intero tessuto produttivo. La legge regionale approvata nella giornata di oggi può rappresentare l’avvio di un circolo virtuoso, di reciproco sostegno, da cui tutto l’Abruzzo può uscirne rafforzato”, conclude Marcozzi.