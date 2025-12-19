SUPERBONUS: OK EMENDAMENTO DECISIVO RICOSTRUZIONE, “VIA LIBERA A CONTRIBUTO AGGIUNTIVO”

ROMA – Obiettivo garantire la prosecuzione dei lavori di ricostruzione nei territori colpiti dai terremoti avvenuti dal primo aprile 2009 in poi.

“Approvato l’emendamento decisivo per sbloccare e portare a compimento i cantieri della ricostruzione privata in Abruzzo, nei comuni colpiti dal sisma 2009 e 2016”.

Ad annunciarlo è il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio e relatore della legge di Bilancio, in merito alla spinosa vicenda della proroga per tutto il 2026 del superbonus 110 per la ricostruzione del terremoto dell’Aquila 2009, per le pratiche presentate prima del 30 marzo 2024.

“La modifica all’articolo 112 della Manovra autorizza i Commissari straordinari per la ricostruzione e gli Uffici speciali competenti a riconoscere un incremento integrativo al contributo sisma, corrispondente alla quota di Superbonus 110 non rendicontata entro il 31 dicembre 2025”.

“Una misura fondamentale per coprire le spese non rendicontate e rimaste a carico dei cittadini abruzzesi a seguito della cessazione del Superbonus integrato al contributo”, sottolinea Liris.

Si legge nel testo: “Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell’allegato III-bis alla presente legge. L’ incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari, in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l’anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036”.

Una partita scottante, quella del superbonus nel cratere sismico 2009, che tiene con il fiato sospeso tante imprese, impegnate nella ricostruzione e che stanno facendo una corsa contro il tempo per terminare entro il 31 dicembre i lavori lavori aggiuntivi a quelli previsti dal progetto di ricostruzione in termini di ulteriore sicurezza sismica e migliorie energetiche. Quelli coperti appunto dal superbonus che scade senza proroghe a fine anno. Con un emendamento approvato nella legge omnibus, l’estensione al 2026 è stata ottenuta intanto per le pratiche risalenti a dopo il 30 marzo 2024, ora lo stesso accadrà per le pratiche precedenti al 30 marzo 2024.

Sulla questione era intervenuto in giornata Gianni Frattale, costruttore aquilano patron di Edilfrair, oramai ex presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) della provincia dell’Aquila, avendo passato ieri testimone ieri al 44enne Pierluigi Frezza.

Per Frattale, “rischia di avere vita dura”, e “comunque sarebbe un iter molto contorto e problematico”, l’emendamento per ottenere la proroga anche per le pratiche antecedenti al 30 marzo 2024 a firma del senatore di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, segretario regionale abruzzese del partito, primo firmatario di un testo elaborato e scritto assieme al collega a palazzo Madama Liris, che però essendo relatore anche quest’anno della manovra finanziaria, non può presentare emendamenti di suo pugno.

Emendamento che prevede una copertura di 250 milioni di euro, che è stato frenato dalla mancata completa rendicontazione del tiraggio, necessaria a mettere le poste in Bilancio, evidenziata dai tecnici del ministero delle Finanze, da parte degli Uffici speciali della ricostruzione, del comune dell’Aquila, l’Usra, con titolare Salvatore Provenzano, e dei Comuni del cratere 2009, Usrc, titolare Raffaello Fico.

In una nota, oggi, il senatore Guido Castelli, commissario straordinario al sisma 2016, lo ha definito “un passaggio decisivo per sbloccare e completare i cantieri della ricostruzione privata post-sisma 2016”.

“La modifica all’articolo 112 autorizza i Commissari straordinari per la ricostruzione e gli Uffici speciali competenti a riconoscere un incremento, integrativo a quello sisma, corrispondente alla quota di 110 non rendicontato entro il 31 dicembre 2025. L’incremento, che sarà oggetto di istruttoria da parte della struttura commissariale, è finalizzato a coprire le spese eccedenti il contributo ordinario sisma per tutte le istanze presentate entro il 31 dicembre 2024, e che non sono state rendicontate nei termini definiti dalla normativa nazionale”.

La misura opera fino a concorrenza del costo complessivo degli interventi, nel rispetto del limite di spesa previsto che, nel caso del cratere 2016, è pari a 1,328 miliardi.

“L’approvazione di questo emendamento – ha aggiunto Castelli – è frutto di un lavoro di squadra costante e continuo che ci ha impegnato per mesi, partito già dalla scorsa primavera e condotto attraverso provvedimenti specifici che ci hanno consentito di compiere una rilevazione puntuale del fabbisogno. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il ministro Nello Musumeci, i presidenti di Regione e il MEF per apportare gli opportuni correttivi ed arrivare a una misura importante, direi decisiva, che è stata successivamente estesa anche altri sismi. Questa decisione ci consentirà di procedere più speditamente nei cantieri della ricostruzione privata e soprattutto di archiviare l’esperienza del 110 che anche nella ricostruzione ha generato complessità e non poche criticità”.

“Desidero ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato a questo risultato e, in particolare, il collega Guido Liris, ma più in generale gli stakeholder della ricostruzione. Un segnale tangibile del Governo che fin da subito ha cercato una soluzione utile a non bloccare i cantieri del sisma. Attendiamo ora l’approvazione della Manovra da parte del Senato e i passaggi parlamentari che seguiranno fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.

Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata una spesa massima pari a 251,71 milioni di euro per il 2027 e 152,11 milioni di euro per ciascun anno dal 2028 al 2036, risorse che saranno ripartite dal Dipartimento Casa Italia tra i diversi territori colpiti, con un monitoraggio annuale della spesa in raccordo con il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Restano escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o paesaggistiche, salvo sanatoria.