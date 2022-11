SUPERBONUS, PD: “LE SPARATE DI LIRIS E SIGISMONDI CONFONDONO I CITTADINI”

L’AQUILA – “Appropriarsi del lavoro degli altri e peraltro farlo in modo maldestro e scorretto è lo sport preferito di alcuni politici, Guido Liris e Etel Sigismondi sono tra i campioni di questo tipo di competizione”.

Lo scrivono in una nota Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale PD; Stefano Albano, capogruppo PD al Comune dell’Aquila; Stefano Palumbo, consigliere comunale; Eva Fascetti, consigliere comunale.

“L’altro ieri – spiegano – hanno vantato un risultato in cui non hanno messo becco e che è solo merito del commissario Giovanni Legnini e dell’azione del PD e del centrosinistra nella precedente legislatura. Per di più – è questo è il dato grave – con la loro sparata e il loro vanto hanno generato illusioni e confusione per cui dovrebbero chiedere scusa. Infatti l’utilizzo del Superbonus per le aree del cratere fino al 2025 è consentito non a chiunque, ma solo per le abitazioni ‘inagibili'”.

“Migliaia di persone e di aziende, prese in giro dai due parlamentari, hanno tempestato di domande e di aspettative tanti progettisti, amministratori locali, commercialisti ed Enti, scoprendo amaramente di non potervi accedere. A volte una parola di meno sarebbe utile per evitare figuracce a sé, ma soprattutto per non creare danni e disagi ai cittadini”, concludono.