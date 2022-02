SUPERBONUS, PEZZOPANE: “BLOCCARLO SCELTA GRAVE, IMPRESE DANNEGGIATE”

L’AQUILA – “Superbonus e bollette sono priorità: rafforziamo la ripresa. Gli sforzi fatti in questi anni di durissima emergenza sanitaria sono stati preziosi e se, nonostante le conseguenze economiche della pandemia, stiamo reggendo è anche grazie ad alcune scelte strategiche. Una di queste è stato il Superbonus 110%, l’altro è il sistema dei ristori e degli incentivi, il più strategico è il Pnrr che sta iniziando la sua messa a terra. In questo contesto però famiglie ed imprese stanno vivendo un momento di passaggio particolarmente drammatico”.

Così, in una nota, la deputata dem Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Su due questioni – prosegue l’esponente Pd – il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha lanciato l’esigenza di insistere e di incidere appunto su Superbonus e rincari bollette. Ed è entrato in sintonia con imprese e famiglie. La scelta del governo di stoppare la cessione del credito ha prodotto un gravissimo blocco del Superbonus. Una follia, e non regge il tema che si blocca per la prevenzione delle frodi, perché rinunciare a questo strumento senza invece intervenire sul tracciamento, è un cedimento ed un errore che produrrà enormi danni alle imprese che hanno iniziato procedure ed hanno fatto investimenti”.

“La norma bloccante – conclude Pezzopane – va eliminata. Insieme vanno attuate coraggiose decisioni sui costi dell’energia, anche ragionando sulle nostre riserve energetiche per arginare questa drammatica emergenza. Vanno ridotti i costi delle bollette per imprese e famiglie, aiutare famiglie ed imprese ad affrontare ed accelerare la transizione energetica, aumentare la produzione di energie rinnovabili. Sono priorità importantissime”.