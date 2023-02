SUPERBONUS, PEZZOPANE: “DECRETO FOLLE, AGGRAVA CRISI SOCIALE E DISOCCUPAZIONE”

L’AQUILA – “Con il decreto approvato dal governo Meloni, si blocca definitivamente ogni buon effetto dei Bonus edilizi che abbiamo introdotto in questi anni in Parlamento con i governi di centrosinistra”.

Così, in una nota, la consigliera comunale Pd ed ex parlamentare Stefania Pezzopane che nella scorsa legislatura era stata protagonista di interventi parlamentari decisivi per il Superbonus edilizio.

“Il Superbonus – sostiene Pezzopane – ha contribuito in modo significativo alla crescita del Pil di cui la destra oggi si vanta. È gravissimo vietare agli enti locali e alle altre P.A. di acquistare i crediti incagliati. La conseguenza immediata è la condanna alla chiusura di migliaia di imprese”.

“Sono a rischio 100 mila cantieri, e migliaia di persone perderanno il lavoro nel settore edile e in tanti altri comparti. E per di più lo si è fatto ai danni delle imprese e delle persone meno abbienti, visto che la cessione del credito consentiva che la misura fosse alla portata di tutti indipendentemente dalle proprie capacità economiche”.

“Eppure la presidente Giorgia Meloni in campagna elettorale aveva promesso il contrario. Questa decisione va contro i più deboli e genera disoccupazione, aggrava la crisi sociale e colpisce il prodotto interno lordo del Paese. Inoltre si arresta un intervento strategico per il paese teso al risparmio energetico ed alla prevenzione del danno sismico. Il pd e tutte le opposizioni si uniscano in Parlamento e nei territori per fare tutto quanto possibile per modificarlo profondamente e comunque bloccarne gli effetti devastanti”, conclude Pezzopane.