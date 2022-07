SUPERBONUS: PEZZOPANE, “OK EMENDAMENTO PER AMPLIAMENTO SISTEMA CREDITI FISCALI”

L’AQUILA – “Una buona notizia su Superbonus, questa notte è stato approvato un importante emendamento. Infatti l’emendamento al Dl Aiuti approvato dalla maggioranza in commissione, va nella giusta direzione: si riaprono possibilità per le imprese e le famiglie di recuperare quanto speso con gli interventi edilizi”.

Così la deputata Stefania Pezzopane dell’Ufficio di Presidenza Pd Camera dei Deputati

“Si tratta di un passo importante che continueremo a seguire nelle prossime settimane, affinché le novità si concretizzino anche con il sistema bancario e gli intermediari fiscali – prosegue Pezzopane -. Adesso la cessione del credito potrà essere effettuata da molti più soggetti, nel senso che aumenta la platea di coloro che possono acquisire i crediti bloccati nei cassetti delle imprese, delle banche e, quindi, potrà ripartire il sistema della cessione del credito”.

“Questo vuol dire maggiore liquidità per le imprese e nuove possibilità per le famiglie di effettuare la ristrutturazione delle case. Confidiamo che dopo questo intervento le banche aprano una sorta di piattaforma parallela, cioè che cercheranno loro stesse i soggetti in grado di disincagliare il credito e permettere la ripartenza dell’economia del super bonus. E un parziale ma importante risultato. Rimane l’esigenza di un tavolo di confronto promosso da Palazzo Chigi con Agenzia Entrate, Poste e sistema bancario per trovare il modo di accompagnare questa misura da un percorso lineare e non contraddittorio”, conclude Pezzopane.