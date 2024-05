SUPERBONUS: PIETRUCCI, “GIORGETTI VA CONTRO IMPRESE E CITTADINI”

L’AQUILA – “L’allungamento da quattro a dieci anni del periodo in cui scontare le detrazioni fiscali sui lavori Superbonus è l’ennesima, scellerata misura, del ministro Giancarlo Giorgetti nella sua personale battaglia, avallata dal Governo Meloni, contro le imprese del settore edilizio e, soprattutto, contro tutti quei cittadini che avevano confidato nella misura del 110% per adeguare le loro abitazioni a migliori requisiti energetici e di sicurezza sismica”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci commenta la decisione del Governo Meloni sull’emendamento del ministro leghista con cui, appunto, il Senato ha approvato l’allungamento a dieci anni la detrazione dei crediti del sisma bonus.

Un provvedimento che, secondo il consigliere aquilano del Pd, “avrà effetti nefasti su tutti quei cantieri già avviati ed in corso di esecuzione”.

“Questa nuova mannaia arrivata dal Governo Nazionale rischia veramente di bloccare migliaia di cantieri avviati, innescando una valanga di contenziosi tra imprese e privati, visto che gli operatori economici vedranno lievitare gli interessi sulle somme anticipate dalle banche e oggetto di cessione. Un provvedimento, peraltro retroattivo e quindi di dubbia legittimità sotto diversi profili, che obbligherà verosimilmente le imprese a richiedere gli extra oneri per la gestione del credito fiscale ai propri committenti. Sono proprio curioso ed attendo con ansia – continua Pietrucci – di vedere la reazione di Marsilio e della sua maggioranza di Governo – completamente ferma a due mesi dalla sua elezione – a questo ennesimo schiaffo che il suo Governo nazionale sta dando soprattutto alle nostre imprese, impegnate non solo in Abruzzo, ma anche in altre regioni dove sono numerosi i cantieri attivati col Superbonus”.