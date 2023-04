L’AQUILA – “Un momento di confronto e di dialogo su tematiche spinose che coinvolgono la nostra categoria, l’occasione per tracciare un percorso nell’interesse comune del territorio, per sensibilizzare gli interlocutori ai massimi livelli, con evidenza delle importanti opportunità offerte dal Pnrr e degli ostacoli che rischiano di compromettere una rapida e virtuosa attuazione del Piano che per la nostra Regione vale 2,7 miliardi”.

È quanto si legge in una nota dell’Ance Abruzzo, l’associazione dei costruttori edili, che a Palazzo Silone all’Aquila, sede della Giunta regionale, ha condiviso con i rappresentanti istituzionali alcune problematiche che affliggono il settore, “a partire dalla grave situazione dei crediti fiscali da superbonus non pagati alle imprese che sono andate in affanno per carenza di liquidità, con il paradosso di avere ottimi bilanci ed essere a rischio di fallimento. In Abruzzo, sono almeno mille le imprese a rischio”.

Gli argomenti all’ordine del giorno, con tematiche di rilevanza regionale e nazionale, sono stati affrontati insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e i senatori Guido Liris ed Etel Sigismondi, e il deputato Guerino Testa, tutti di FdI. Per Ance Abruzzo hanno partecipato il presidente, Pietro Antonio D’Intino, il presidente Ance L’Aquila, Gianni Frattale, il presidente Ance Teramo, Ezio Iervelli, il vice presidente Ance Abruzzo, Giuseppe Cingoli.

“Per quanto riguarda il Superbonus – si legge nel resoconto – l’Ance Abruzzo ha svolto una attenta disamina circa la valenza della misura per l’Abruzzo che, al 31 marzo 2023, registra 11mila cantieri, per un totale di investimenti ammessi a detrazione di più di 2milardi con una percentuale di lavori realizzati pari al 75,6%. Anche a fronte di questi numeri, Ance Abruzzo ha invitato il presidente della Regione Abruzzo e gli onorevoli parlamentari a sostenere, in ogni sede, la risoluzione dell’incaglio dei crediti ed affrontare, da subito, il tema delle proroghe per i condomini per favorire l’organizzazione e la pianificazione dei lavori nell’interesse di tutti gli attori. Questi aspetti vanno curati in modo da salvaguardare gli investimenti di imprese e famiglie ed evitare pesanti ripercussioni a livello economico e sociale nella nostra Regione”.

“La necessità di sbloccare tempestivamente i crediti – viene sottolineato -, assume ancora più rilevanza, nella ricostruzione post sisma che seppur ha beneficiato di una proroga per garantire le opzioni di cessione e sconto in fattura fino al 2025, questa, non avrà efficacia, in attesa di soluzione complessiva per far ripartire il mercato delle cessioni”.

Da parte del presidente Marsilio e degli onorevoli parlamentari che seguono la materia in parlamento, e che hanno curato diversi emendamenti nella direzione auspicata, “si è dimostrata ampia disponibilità e condivisione circa le preoccupazioni espresse e sulla necessità di risoluzione per lo sblocco dei crediti, con evidenza, al contempo, delle difficoltà di intervento su una materia governata, tra l’altro, da vincoli ragionieristici”. Da parte di Ance, si legge ancora nella nota, “si è evidenziata la necessità di non abbandonare le imprese al proprio destino e di sostenerle nel lavoro, soprattutto, in questa fase storica in cui si è chiamati ad uno sforzo immane per dare attuazione al PNRR che, proprio nel settore delle costruzioni, ha allocato 108 miliardi, la metà dei finanziamenti complessivi”.

“In linea generale, gli obiettivi di allocazione dei fondi PNRR risultano raggiunti ma il pericolo è il ritardo nella spesa – viene osservato – I nodi da sciogliere sono sempre gli stessi: bisogna investire sul personale, sulla formazione, sulla progettazione, sulla semplificazione amministrativa. Bisogna agire per amplificare ed anticipare la conoscenza delle opportunità ed i contenuti dei bandi in uscita per allertare i soggetti e gli enti interessati a partecipare, per stimolare opportune aggregazioni e favorire la crescita delle imprese”.

“Con recenti modifiche normative di cui al DL 123/2023 ‘PNRR’, alcune proposte di miglioramento al PNRR risultano approvate e si riferiscono, in particolare a: Garanzie opere: svincolo progressivo (primo firmatario sen. Liris) Proroga conferenza di servizi ‘accelerata’ (primo firmatario sen. Liris) , Disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo per i cantieri di micro –dimensioni . Abbiamo un nuovo Codice Appalti che entrerà in vigore progressivamente e regole in deroga sul PNRR. Tuttavia, i tempi autorizzativi restano troppo lunghi nonostante la corsia preferenziale del Piano. Abbiamo posto anche il tema di come perseguire, nell’immediato gli ambiziosi obiettivi europei sull’efficientamento energetico, sulla sostenibilità ambientale, sulla messa in sicurezza antisismica e idrogeologica della nostra Regione, in modo da contribuire a riqualificare il patrimonio abitativo e far uscire l’intero comparto edilizio abruzzese dall’impasse in cui rischia di precipitare”.

“La direttiva europea sulle case green impone un ritmo di riqualificazione di circa 180.000 edifici all’anno vale a dire un ritmo simile a quello raggiunto negli ultimi due anni con Superbonus e cessione del credito. Con il sistema di incentivi in vigore fino al 2019, il ritmo di riqualificazione era inferiore ai 3.000 edifici all’anno. La cessione del credito e lo sconto in fattura, sono strumenti indispensabili per assicurare che tutte le famiglie possano riqualificare la propria abitazione. Gli incentivi vanno mantenuti, seppur ricalibrati, con eventuale riduzione della quantità di interventi possibili, riferiti ad un tetto massimo annuale di spesa, prevedendo, al contempo, un piano pluriennale per considerare le criticità, e le priorità del patrimonio edilizio riferito alle diverse realtà territoriali”.

“Come Ance siamo pronti a discutere del futuro con una misura strutturale, sostenibile e in grado di non fermare il processo di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici”, conclude la nota.