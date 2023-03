SUPERBONUS, SCIMIA: “VITTORIA CENTRODESTRA E INTERA CITTA’ DELL’AQUILA”

L’AQUILA – “Dopo giorni di duro lavoro, anche sintetizzati dal tavolo sul superbonus per il cratere, proposto e organizzato dal collega Livio Vittorini, troviamo oggi conferma che il Superbonus per L’Aquila (e il suo Cratere) e il Cratere Sisma 2016 si manterrà”.

Così, in una nota, Leonardo Scimia, capogruppo di FdI al Consiglio comunale dell’Aquila, che parla di “una battaglia presa di petto da tutta la classe dirigente, con la consapevolezza dell’importanza che questo strumento ha nel permette di portare a termine la ricostruzione privata lì dove il contributo Sisma non risulti sufficiente”.

“Un lavoro che ha visto impegnata tutta la filiera politica di Fratelli d’Italia e del centrodestra, iniziando dal Comune dell’Aquila, con l’approvazione del mio ordine del giorno, (firmato da Lega, Forza Italia, L’Aquila Futura, Civici con Biondi e L’Aquila al Centro) in cui si chiedeva di non applicare il blocco delle cessioni anche nelle aree del terremoto – esigenza peraltro rappresentata dal sindaco dinanzi al Governo-, fino ai nostri parlamentari, Guido Liris e Etel Sigismondi, che hanno fatto sì, ancora una volta, che il Governo e il commissario Guido Castelli facessero quanto necessario per concludere la ricostruzione”, conclude.