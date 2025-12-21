SUPERBONUS SISMA: IANNI, “DETERMINANTE IL LAVORO DEL SENATORE LIRIS IN COMMISSIONE BILANCIO”

L’AQUILA – “L’approvazione in Commissione Bilancio delle misure sul Superbonus per i crateri sismici 2009 e 2016 è un passaggio decisivo per la ricostruzione dell’Abruzzo e dell’Aquila. Un risultato che porta la firma politica del senatore Guido Liris“.

Lo dichiara, in una nota, Daniela Ianni, coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia L’Aquila.

“Nel ruolo di capogruppo in Commissione Bilancio e, per la quarta volta, di relatore della manovra finanziaria – prosegue – il senatore Liris ha svolto un lavoro intenso e complesso, mettendo in campo competenza, capacità di mediazione e una presenza costante nei passaggi più delicati del confronto parlamentare”.

“Il suo contributo è stato fondamentale soprattutto per il nostro territorio, perché ha saputo difendere con determinazione le esigenze dei crateri sismici e la continuità della ricostruzione privata”, aggiunge.

“A nome mio e dell’intero coordinamento comunale di Fratelli d’Italia L’Aquila, esprimo un ringraziamento politico e istituzionale al senatore Guido Liris per il lavoro svolto a Roma, che produce effetti concreti nelle nostre comunità”, conclude Ianni.