SUPERBONUS: TESTA (FDI), “BOMBA PER CASSE DELLO STATO, ORA SOSTENERE PMI TUTELANDO CONTI PUBBLICI”

ROMA – “Il disegno di legge, di conversione del decreto-legge, che reca misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali nel settore dell’edilizia, risponde all’esigenza di adottare ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e dell’efficienza energetica”.

Lo ha detto, in Aula, il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa: “Ancora una volta siamo chiamati ad approvare una correzione del superbonus che è stato una ‘bomba’ nelle casse dello Stato provocando un buco di circa 200 miliardi di euro, nei confronti del quale il ministro Giancarlo Giorgetti si è trovato a gestire una situazione economica molto più difficile di quella dei suoi predecessori. Questa misura, sebbene nelle intenzioni poteva avere un senso, doveva essere a termine, proprio perché emergenziale. Siamo, tuttavia, consapevoli, come il settore delle costruzioni rappresenti da sempre un comparto trainante e fondamentale per la crescita e l’occupazione in Italia e continueremo a sostenerlo, soprattutto pensando alle imprese di piccolissima, piccola e media dimensione”.

“Ci sarà in futuro un rilancio degli obiettivi da raggiungere rispetto all’evoluzione del nostro patrimonio edilizio italiano ma lo si farà con coscienza e serietà, tenendo ben presente la salvaguardia dei conti pubblici”, conclude.