SUPERBONUS, TORTO: “A CHIETI EVENTO SU STATO DELL’ ARTE E FUTURO DELLA MISURA”

CHIETI – ” Nei giorni scorsi, il Sole 24 Ore, riprendendo i dati dell’ultimo Rapporto di Euroconstruct ha parlato dell’Italia come della locomotiva d’Europa’. Il motivo è presto detto: grazie al Superbonus 110%, i dati reali sullq crescita hanno superato le stime sulla ripresa del settore delle costruzioni, segnando 1,8 punti di Pil in più rispetto al previsto. Grazie a questa misura, sta ripartendo l’economia, ci sono oltre 150mila posti di lavoro in più e numerosi vantaggi per imprese, cittadini e ambiente. Ecco perché ritengo importante discutere insieme a tecnici, operatore del settore, esperti e semplici cittadini dello stato dell’arte di questo strumento finanziario e delle possibili modifiche da apportare per renderlo ancora più efficace e inclusivo”.

Lo dichiara Daniela Torto, deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle e capogruppo in Commissione Bilancio a Montecitorio.

“È quello che faremo questa sera a Chieti, dalle ore 18 presso l’Auditorium Cianfarani, durante l’evento ‘Superbonus 110%. Presente e futuro’. L’incontro, che avrò il piacere di moderare, vede come relatori l’On. Riccardo Fraccaro, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio durante il Governo Conte II, il senatore e Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 , Giovanni Legnini e il Comm. Gennaro Strever, presidente dell’Associazione nazionale costruttori Edili della provincia di Chieti. Saranno altresì presenti il Vicepresidente del Movimento 5 Stelle On. Michele Gubitosa, imprenditore e relatore in materia di imprese e l’On. Giorgio Lovecchio, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati. L’ingresso sarà libero per tutti i cittadini interessati”, prosegue la deputata pentastellata. .

“In Parlamento – conclude Torto – ci batteremo per scongiurare il rischio che la misura venga depotenziata, dopo le decisioni prese in merito alla Legge di Bilancio. Vogliamo difendere i nostri territori e garantire uno lo sviluppo sostenibile al Paese. Per questo, quella di questa sera è un’occasione importante per confrontarci, chiarire dubbi e raccogliere richieste e suggerimenti utili”.