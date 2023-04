SUPERBONUS, TORTO-DI GIROLAMO (M5S): “GOVERNO ABBANDONA IMPRESE E FAMIGLIE”

ROMA – “Ieri in Aula alla Camera si è consumata la distruzione del Superbonus da parte del governo Meloni che ha deciso di abbandonare famiglie e imprese italiane per una scelta meramente ideologica e per l’incapacità a trovare soluzioni ai problemi. E meno male che loro erano quelli ‘pronti’! Il vergognoso decreto cessioni pone una pietra tombale su un intero settore e il suo indotto. Dopo aver promesso per mesi aiuti e soluzioni, sono stati capaci soltanto di bloccare tutto, gettando nella disperazione centinaia di migliaia di cittadini”.

Così le deputate del MoVimento 5 Stelle, elette in Abruzzo, Daniela Torto e Gabriella Di Girolamo.

“Mentre l’Europa va in una direzione, noi andiamo in quella opposta. Senza uno straccio di idea, di progettualità. Questa maggioranza porta il Paese nel baratro, giocando con la vita delle persone. Come si potrà sostenere ora la direttiva europea sulle case green? Ancora una volta, dimostrano che le loro priorità sono altre: sono in prima fila quando c’è da aiutare evasori e corrotti, ma non fanno nulla per sostenere i nostri lavoratori e i cittadini più fragili”, concludono le deputate M5S.