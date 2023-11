SUPERBONUS, TORTO (M5S): “FORZA ITALIA CONTINUA A RACCONTARE BUGIE AI CITTADINI”

ROMA – “Il governo Meloni pur di perseguire la sua ottusa battaglia ideologica contro il Superbonus, non si rende conto dell’enorme danno che sta causando a tantissime famiglie e imprese. Imprese e cittadini attendono ancora la proroga del Superbonus per i lavori iniziati nelle loro abitazioni, senza però avere risposte da questo governo. Inoltre continuano a prendere in giro i cittadini, perché Forza Italia prima si era detta favorevole alla proposta di proroga semestrale, promettendo ai cittadini di battersi per questo obiettivo, salvo poi bocciarla”.

Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Torto, in merito al Supebonus, di cui sarebbe in previsione la proroga semestrale.

“Devo anche registrare con amarezza che il deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa ignora totalmente cosa faceva il proprio partito quando lui non era ancora un parlamentare. Evidentemente lui non sa, o finge di non sapere, che fino all’altro ieri Giorgia Meloni sventolava la bandiera di Fratelli d’Italia per dare sostegno indiscusso al Superbonus. Sarebbe meglio che si informasse prima di infangare il Movimento 5 Stelle e una misura fondamentale come il Superbonus”.

“L’unica certezza è che, mentre il governo prosegue la sua opera di demolizione di una misura che ha incrementato il Pil e rimesso in piedi il settore dell’edilizia del Paese, migliaia di cittadini aspettano provvedimenti concreti in grado di evitare loro di pagare a caro prezzo l’inadeguatezza di questo governo”, conclude Torto.