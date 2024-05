SUPERBONUS: TORTO (M5S), “GOVERNO ALLO SBANDO, DA DESTRA SOLO SCUSE E PROPAGANDA”

ROMA – “Oggi Forza Italia, a livello regionale e nazionale, si lamenta delle decisioni del governo sul Superbonus. L’assessore regionale Roberto Santangelo e il ministro Antonio Tajani si sono svegliati adesso, casualmente in campagna elettorale. Ma dove erano prima?”.

Così, in una nota, Daniela Torto, deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle, che aggiunge: “I decreti superbonus che hanno messo in ginocchio imprese e famiglie italiane portano la firma e le dichiarazioni di soddisfazione del loro partito e di tutti i parlamentari di Tajani. Santangelo dovrebbe fare un mea culpa e magari chiedere ai suoi rappresentanti di partito come l’onorevole Nazario Pagano di votare a favore delle richieste dell’opposizione e della sottoscritta in merito agli aiuti che lo Stato dovrebbe continuare a dare in materia di edilizia. Ricordo anche che il commissario Castelli dovrebbe essere il primo a tutelare le nostre zone terremotate, portando davanti al ministro Giancarlo Giorgetti le istanze abruzzesi. Non c’è nulla, solo la solita ipocrisia, il solito modo meschino di prendere in giro i cittadini a pochi mesi dalle elezioni!”.

“Il ministro Giorgetti cambia ancora una volta le regole in corsa, mettendo in pericolo migliaia di imprese e di famiglie. Ed è incredibile come anche Matteo Salvini ora prenda le distanze da Giorgetti. Un centrodestra spaccato, completamente nel caos. Ormai è evidente a tutti l’incompetenza e la mancanza di coerenza del governo Meloni di cui Forza Italia ne è costola essenziale e convinto alleato. Se, come sostiene il ministro Giorgetti, il Superbonus ha fatto un buco, allora venga in Parlamento a portare una manovra correttiva. Ma la verità è che il vero crollo delle entrate da Superbonus lo ha creato questo governo con continui decreti distruggi impresa. E ora continuano a prendere in giro i cittadini per un pugno di voti. Sono loro i primi complici del disastro economico italiano e abruzzese”, conclude Torto.