SUPERBONUS, TORTO (M5S): “GOVERNO IN CONFUSIONE TOTALE SU AREE TERREMOTATE”

ROMA – “Qualche giorno fa ho presentato una proposta normativa per sbloccare i crediti nelle zone terremotate ed è stata bocciata dal governo. Adesso, solo qualche giorno dopo, però il senatore Guido Liris annuncia che il Superbonus rimarrà attivo nelle aree terremotate fino al 2025, sottolineando il grande lavoro svolto. Ma quale lavoro? E soprattutto lavoro di chi?”.

Così, in una nota, Daniela Torto, deputata abruzzese e capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera.

“Nel frattempo – aggiunge – resta in piedi la mia richiesta di sblocco crediti almeno nelle aree terremotate e vedremo se stavolta la approveranno in sede di votazione del decreto Superbonus. La verità è che questa maggioranza sta facendo un disastro dietro l’altro! Sono in confusione totale e si contraddicono: mentre Giorgia Meloni vuole cancellare con una passata di gomma il Superbonus e blocca la circolazione dei crediti fiscali per tutti, il senatore abruzzese, già assessore al bilancio della regione Abruzzo, esulta per aver esteso la misura fino al 2025 in tutte le aree terremotate. A differenza della destra, che si piega ai diktat della Meloni per poi tentare goffamente di aggiustare il tiro, come movimento 5 stelle continuiamo a sostenere le nostre imprese”.

“Dopo la votazione degli emendamenti al decreto cessioni in commissione finanze vedremo se questo governo di destra-centro approverà la mia richiesta o se, per questioni ideologiche, se ne inventeranno un’altra delle loro”, conclude.