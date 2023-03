SUPERBONUS, TORTO (M5S): “ISTAT SPAZZA VIA BUGIE DEL GOVERNO, ORA MELONI TORNI INDIETRO”

ROMA – “Per settimane Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno sciorinato numeri falsi per giustificare la decisione del governo di bloccare la circolazione dei crediti fiscali e decretare la morte dei bonus edilizi. Adesso però arrivano i numeri, quelli veri, dell’Istat e le loro bugie vengono spazzate via ancora una volta dalla realtà dei fatti”.

Così, in una nota, Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera: “L’Istat infatti ci dice che non c’è nessun buco di bilancio e nessun debito aggiuntivo, come avevano favoleggiato la premier e il ministro. Anzi, grazie alle misure adottate dal governo Conte II, tra cui il Superbonus, il Pil del 2021 è cresciuto del 7%. Non solo: il debito pubblico diminuisce anche più velocemente di quanto previsto, a dimostrazione che la soluzione non è certo tornare all’austerità, come vorrebbe fare il governo Meloni, ma favorire la crescita del Pil con scelte e misure coraggiose come il Superbonus”.

“La cessione dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi ha dato una spinta eccezionale alla crescita, +10,7% in due anni. Bisogna insistere su questa strada: ora il governo Meloni deve tornare sui suoi passi e intervenire per salvare imprese e famiglie. La loro arroganza e incompetenza li ha portati a fare l’ennesimo disastro e ora saranno costretti a una nuova retromarcia per recuperare il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione dei crediti. Lo facciano al più presto: non ce ne facciamo niente della loro propaganda, cittadini e imprese hanno bisogno di risposte concrete e ne hanno bisogno subito”, conclude Torto.