SUPERBONUS, TORTO (M5S): “MAGGIORANZA DECRETA MORTE BONUS EDILIZI”

ROMA – “Nel pomeriggio durante l’esame del decreto Milleproroghe alla Camera dei deputati, insieme al collega Alfonso Colucci, abbiamo denunciato la grave miopia di questa maggioranza sulla gestione del Superbonus. La bozza del dl che interviene sulla cessione del credito, vietando agli enti pubblici di acquistare i crediti incagliati dei bonus edilizi, e che sta circolando in queste ore, sembra decretare la morte del Superbonus e di tutti i bonus edilizi”.

Così, in una nota, la deputata abruzzese M5S Daniela Torto: “Ogni giorno assistiamo ad un balletto spudorato da parte di forze politiche che in campagna elettorale mandavano i propri rappresentanti alle manifestazioni di piazza per l’edilizia e poi, una volta al Governo, applaudono alla propria premier mentre dichiara fesserie sul Superbonus”.

“Ormai è chiaro: l’Esecutivo ha abbandonato la filiera dell’edilizia e lo ha fatto anche maldestramente, raccontando finte mancanze di risorse e trovando invece tutti i modi possibili per ammazzare definitivamente questa misura soltanto perché, diciamolo chiaramente, nasce da una illuminata visione di economia e impresa avuta dal Movimento 5 Stelle. Non comprendiamo proprio quanto ancora possa durare questa maschera di cera dietro la quale la maggioranza continua a nascondersi”.

“Ci auguriamo che si affretti a correggere questa bozza se davvero tiene al futuro dei cittadini e dei lavoratori italiani perché così come è scritta è abominevole. Bisogna individuare rapidamente una soluzione ed è vergognoso che si metta un freno a quella che, effettivamente, poteva esserlo, ovvero garantire la cessione del credito agli enti pubblici”, conclude.