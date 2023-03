SUPERBONUS, TORTO (M5S): “SBLOCCARE CREDITI IN ZONE TERREMOTATE”

ROMA – “Spudorata marcia indietro del Governo e della Regione Abruzzo sul Superbonus. In pratica correggono se stessi. Prima bloccano e poi prospettano soluzioni che pongano rimedio ai loro errori. La verità è che dovrebbero chiedere scusa a tutte le imprese che stanno mandando nella disperazione e prendendo in giro. Oggi in Commissione Finanze ci è stato addirittura detto che tra le poche modifiche che potrebbero essere apportate al dl potrebbe esserci una proroga che consentirebbe di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per quanto riguarda le abitazioni unifamiliari, le cosiddette ‘villette'”.

Lo dichiara la deputata abruzzese del M5S, Daniela Torto.

“Mentre il governatore Marsilio parla di ‘aperture’ – spiega – come M5S stiamo chiedendo da settimane a questa maggioranza di ravvedersi e invece continuano a bocciare le nostre proposte finalizzate a risolvere i problemi che loro stessi hanno creato. Lo Stato non regala soldi. Forse Marsilio dimentica i vantaggi del superbonus: oltre 190 miliardi di ripresa economica, 900.000 posti di lavoro, risparmio di quasi 1000 euro in bolletta con utilizzo di fonti rinnovabili, maggiore gettito fiscale, edifici più sicuri e meno evasione fiscale. A casa nostra questo si chiama investimento e non regalo”.

“Ho depositato un emendamento al decreto ricostruzione per sbloccare i crediti del Superbonus nelle zone terremotate. La prossima settimana lo discuteremo in Parlamento. Lo accoglieranno – conclude Torto – o perderanno ancora tempo?”.