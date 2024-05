SUPERBONUS, TORTO (M5S): “SCANDALOSO PARAGONE CON DROGA, GIORGETTI RIDICOLO”

ROMA – “La propaganda del governo Meloni sul Superbonus è scandalosa. Oggi il ministro Giancarlo Giorgetti è riuscito a dire che il Superbonus è come una ‘droga’ dalla quale ‘bisogna disintossicarsi'”.

Così, in una nota, la deputata abruzzese Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera.

“Ma Giorgetti si rende conto di essere un ministro della Repubblica? Quando la smetteranno di mentire agli italiani e di infangare in questo modo le istituzioni? Peraltro, da quando questa misura è in vigore, come ministro dello Sviluppo economico prima e come ministro dell’Economia poi, Giorgetti è stato colui che ha gestito per più tempo la misura. Dunque, se il superbonus è una droga il ministro Giorgetti chi sarebbe?”, conclude Torto.