SUPERBONUS: ZENNARO, “SERVE PROROGA FINO AL 2023 PER AIUTARE EDILIZIA ABRUZZO”

ROMA – “I due superbonus al 110%, l’ecobonus e il sismabonus previsti dal decreto Rilancio e introdotti per far ripartire il settore edile rischiano di creare un tappo nella capacità di assorbire le richieste di ristrutturazione e riqualificazione energetica e sismica”.

Lo scrive, in una nota, il deputato Antonio Zennaro, Gruppo Misto.

“Gli operatori del settore, le associazioni di categoria abruzzesi, a partire dagli stessi utenti, mi hanno chiesto di sostenere la proroga al 2023. Tra tempi di progettazione, gestione burocratica e realizzazione, dicembre 2021 è una scadenza davvero troppo imminente, si rischia di non riuscire a far partire tanti cantieri ed in Abruzzo non possiamo permettercelo, soprattutto nelle aree del cratere sismico, dove la ricostruzione è stata appena avviata, oltre alla questione ugualmente importante che riguarda l’occupazione e tutte le maestranze che saranno coinvolte”.

E conclude: “Come membro della Commissione Bilancio alla Camera mi farò promotore affinché il Governo intervenga anche con modifiche di legge nei prossimi decreti o nella stessa legge di Bilancio, sono misure importanti ma richiedono i tempi necessari affinché possano essere effettivamente incisive per l’economia e per la riqualificazione edilizia del nostro territorio”.

