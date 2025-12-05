SUPERBONUS: CSX L’AQUILA, “SERVE PROROGA PER IL CRATERE 2009. ASPETTIAMO CENTRODESTRA AL VARCO”

L’AQUILA – “Sostenere qualunque iniziativa politica, istituzionale e parlamentare volta all’ottenimento della proroga a tutto il 2026 del Superbonus, combinato e rafforzato, per il cratere 2009”.

È il contenuto di un ordine del giorno presentato in Consiglio comunale dal capogruppo del Partito democratico, Stefano Albano, poi non votato su richiesta del centrodestra con l’obiettivo – dichiarato dalla maggioranza – di arrivare ad un voto unanime nel corso del mese di dicembre.

“Al momento sul Superbonus l’unica iniziativa parlamentare emendativa alla legge di bilancio è quella del senatore Michele Fina“, ricordano Albano, Stefano Palumbo e Stefania Pezzopane del Pd e Paolo Romano di L’Aquila Nuova, “da parte di Etel Sigismondi di Fratelli d’Italia finora solo annunci. Ci aspettiamo una discussione in Consiglio comunale entro il 9 dicembre, giorno in cui parte la discussione in commissione al Senato sugli emendamenti, ed è importante che i parlamentari del territorio ci arrivino forti del voto unanime dell’Assise civica del capoluogo”.

“Tenuto conto che il quadro attuale, oltre a compromettere il completamento della ricostruzione nel cratere 2009, pone di fatto una condizione di diseguaglianza rispetto il cratere 2016 che potrà beneficiare dello strumento del Superbonus per tutto il 2026; che il senatore Michele Fina ha depositato in Senato un emendamento alla legge di bilancio teso a ripristinare l’utilizzo del Superbonus anche per il cratere 2009; che nel corso delle due sedute del 7 e del 14 novembre 2025 la Conferenza dei capigruppo del Comune dell’Aquila, le rappresentanze di ordini professionali, associazioni di categoria e sindacati hanno con forza chiesto che il territorio si mobiliti unitariamente in una battaglia politica a difesa dei diritti del cratere 2009 e dell’utilizzo del Superbonus nella ricostruzione; che anche le forze politiche presenti in Consiglio Comunale hanno dichiarato di condividere l’obiettivo comune di ottenere la proroga a tutto il 2026 del Superbonus, combinato e rafforzato, per il cratere 2009”, l’ordine del giorno impegnava il presidente del Consiglio comunale, il sindaco e la giunta a “sostenere qualunque iniziativa politica, istituzionale e parlamentare volta all’ottenimento della proroga a tutto il 2026 del Superbonus, combinato e rafforzato, per il cratere 2009”.

“Nel testo della legge di Bilancio si continua a garantire gli sgravi fiscali per il

cratere 2016 ma non per quello del 2009”, ricordano. “Questo genera un problema oggettivo poiché mette a rischio tempi e qualità della ricostruzione, tenuto conto che lo strumento del superbonus combinato al contributo per la ricostruzione in molti casi ha consentito di garantire la totale copertura dei costi relativamente alla ricostruzione dei fabbricati, cosa che non sempre è potuta avvenire soprattutto dopo il vertiginoso aumento dei prezzi delle materie prime”.

“È un tema che nelle ultime settimane ha generato un dibattito molto forte in città e sul territorio e anche gli ordini professionali, i sindaci e alcune associazioni di categoria si sono fatti sentire. I tecnici hanno scritto al governo e ai parlamentari chiedendo che nella legge di bilancio venga inserita al più presto la misura di proroga anche per il nostro cratere”, proseguono Albano, Palumbo, Pezzopane e Romano.

“Infatti il decreto legge 95/2025 ha escluso il cratere 2009 sia dal Superbonus rafforzato, in scadenza a fine 2025, sia da quello combinato, riservato alle pratiche presentate entro marzo 2024, mentre gli uffici della ricostruzione avevano dichiarato ammissibili solo le domande fino a marzo 2023”.