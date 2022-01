SUPERCINEMA CHIETI, SINDACO E ASSESSORE DE CESARE: “FRUTTO DI UN RIUSCITO LAVORO DI FILIERA”

CHIETI – “Il contributo di 100.000 euro renderà più ampio lo spettro degli interventi di cui il Supercinema necessita per tornare operativo – così il sindaco di Chieti Diego Ferrara e l’assessore alla Cultura, Paolo De Cesare – Ringraziamo la consigliera Sara Marcozzi, che ha firmato l’emendamento e il gruppo regionale pentastellato, che non fa mancare il supporto all’azione di questa Amministrazione. Nostra priorità è il recupero dei luoghi della cultura, perché diventino un motore della rinascita della città: obiettivo fondamentale in questo momento di ripresa, che ci vede concentrati a radunare più risorse possibili, affinché possiamo agire in tal senso.

I fondi renderanno possibili interventi di messa in sicurezza, adeguamento e ripristino della struttura che è chiusa da tempo, proprio a causa della necessità di renderla adeguata alle normative vigenti. Questo faremo con le risorse a cui si aggiungeranno ulteriori fondi che ci consentiranno di scrivere un futuro nuovo al nostro cinema cittadino.

La bellezza della città e tutti i suoi luoghi storici, artistici e culturali, ci motivano tantissimo, come ci motivano le sinergie attive sulla filiera politica e istituzionale, che sono la forza di una nuova visione del governo della città e della sua rinascita”.