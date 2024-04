PESCARA – Una idea se vogliamo semplice, nata in Abruzzo, ma proprio per questo vincente: Supercond24, ovvero un mini supermercato automatico ed intelligente che offre un servizio di distribuzione di prodotti alimentari, beverage, per la cura della casa e della persona altamente selezionati e a prezzi più vantaggiosi di quelli della grande distribuzione. Localizzati nei luoghi di vita dei cittadini, accessibile a chiunque, a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche portando animali domestici. E che permette, senza rinunciare alla qualità, di risparmiare molto tempo, “l’unico capitale che un essere umano possiede e l’unica cosa che non può permettersi di perdere”, come ha detto un certo Thomas Edison.

Supercond24, del gruppo abruzzese Pagliaroli, una realtà di livello nazionale nelle costruzioni e nell’immobiliare, è nata come una startup food-tech che ce l’ha fatta a superare l’impatto con il mare aperto del mercato, e dopo appena tre anni, sta già stringendo importanti accordi con le multinazionali della grande distribuzione organizzata, colossi come Carrefour, Maury’s, Unigross.

L’idea l’hanno avuta due giovani abruzzesi, il pescarese Gianni Pagliaroli, oggi ceo, imprenditore nato da una famiglia di costruttori che si è fatto le ossa nella realizzazione di supermercati per i più importanti player internazionali, e Sabrina Pavone, avvocato di Pineto, in provincia di Teramo, e con varie esperienze come libera professionista, oggi business development della società.

Spiega ad Abruzzoweb Pagliaroli: “l’idea ci è venuta durante la pandemia del covid-19, e i lunghi lockdown, chiusi in casa, che ci hanno fatto vedere e vivere le cose da un altro punto di vista, comprese le pratiche quotidiane e banali come andare a fare la spesa, e ci hanno fatto toccare con mano le enormi potenzialità che le tecnologie possono dispiegare, sì ad esempio allo smart working, al delivery e all’esplosione dell’e-commerce”.

E così, le opportunità offerte dall’automazione e dall’hi tech hanno ispirato la startup capace di proporre una modalità di vendita inserita a metà strada del supermercato fisico e della consegna a domicilio, “con l’ambizione di rivoluzionare l’esperienza della spesa quotidiana grazie all’offerta dì prodotti da supermercato a pochi passi da casa – prosegue Pagliaroli -, mantenendo le stesse qualità, anche il fresco giornaliero, migliorando la qualità dì vita dei nostri consumatori, eliminando ad esempio la necessità di raggiungere un supermercato in automobile, trovare parcheggio, fare la fila alla cassa e così via. E poi possibile pagare con qualsiasi moneta, anche cartacea, e non esclusivamente attraverso carte prepagate ovvero app identificati tramite smart phone, consentendo cosi l’acquisto a qualsiasi persona, di qualsiasi età ed estrazione sociale, magari meno propensa e avvezzo ai sistemi di pagamento elettronici più evoluti e di ultima generazione, oppure a persone meno favorevole alla identificazione preliminare mediante login specifico – continua il ceo -. Crediamo che la privacy sia importante per quel poco che ne rimane e che sia ancora piacevole acquistare, soprattutto quando il prodotto è conveniente, con spiccioli e banconote in mano”.

La società man mano sta fornendo in tutta Italia il suo distributore di ultima generazione, lo smart locker, costituito da tre o più grandi macchine refrigerate, che garantiscono una completa visibilità di ogni prodotto esposto, capace di erogare articoli di qualsiasi dimensione mantenendo una temperatura controllata tra lo zero e 18 gradi. Ad ogni acquisto si attiva anche una sanificazione automatica tramite azoto e lampada Uv.

Luoghi di elezione possono essere, oltre che i supermercati, che in questo modo possono estendere le vendite oltre gli orari di chiusura, anche gli ospedali, le strutture alberghiere, i campeggi, gli impianti sportivi, gli uffici, le scuole e le università.

“L’inserimento dei prodotti all’interno degli smart locker è effettuato ovviamente giornalmente dal nostro personale, che è dotato di una app mobile, che monitora le tipologie di prodotti da rimpinguare, ed è sempre a nostro carico anche il servizio di vigilanza – spiega Sabrina Pavone -. A breve i nostri utenti avranno a disposizione una app per visionare, ovunque si trovino, i prodotti presenti nel Supercond24, i loro ingredienti, le informazioni nutrizionali per porzione, ricevere sconti ed offerte, notifiche per i prodotti ln esaurimento e molto altro”.

Ma c’è dell’altro: “anche i nostri fornitori hanno un grande beneficio da questa modalità di vendita: lo smart locker è di fatto un database che ogni giorno raccoglie preziose informazioni su abitudini, gusti, preferenze dei consumatori, e questo consente di affinare la strategia di vendita e di fidelizzare i clienti, evitando gli sprechi, e riducendo i costi di magazzino”.