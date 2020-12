SUPERENALOTTO, A FRANCAVILLA AL MARE CENTRATO UN “5” DA 6MILA EURO

FRANCAVILLA – L’Abruzzo colpisce ancora con il SuperEnalotto. Nel concorso di lunedì 7 dicembre, in anticipo di un giorno per la festività dell’Immacolata, è stato centrato un “5” da 6.354,36 euro a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti.

La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria in via Nazionale Adriatica 356 E. La caccia al “6”, invece, riprenderà domani con un Jackpot da 75 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Abruzzo, riferisce Agipronews, il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.

Download in PDF©