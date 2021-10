SUPERENALOTTO: CENTRATI IN ABRUZZO TRE “5” DA 5MILA EURO CIASCUNO

L’AQUILA – Il SuperEnalotto premia l’Abruzzo: nel concorso del 23 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre“5” da 5.843,73 euro ciascuno.

La prima giocata vincente è stata centrata nel bar tabacchi di via Cardinale Mazzarino 49 a L’Aquila mentre la seconda è stata convalidata presso la tabaccheria di Piazza del Popolo 3 a Giulianova, in provincia di Teramo.

L’ultima, invece, è arrivata nel bar tabacchi di via Vittorio Emanuele III 2 a Poggiofiorito, in provincia di Chieti. Il Jackpot, intanto, tocca quota 100 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.