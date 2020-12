SUPERENALOTTO: FESTA A TERAMO CON DUE “CINQUE” DA 18MILA EURO

TERAMO – Doppio colpo per i giocatori abruzzesi del SuperEnalotto.

Nel concorso di martedì 29 dicembre a Teramo sono stati centrati due “5”, ognuno da 18.107,36 euro. In entrambi, riporta agipronews, i casi la giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria Ippolito, in via Cristoforo Colombo 196.

Il Jackpot, intanto, continua a crescere, e per l’ultimo appuntamento dell’anno metterà in palio 84,9 milioni.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.

