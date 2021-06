SUPERENALOTTO, L’ABRUZZO SFIORA IL “6”: VINTI OLTRE 29MILA EURO IN PROVINCIA DI TERAMO

ROMA – L’Abruzzo torna a colpire con il SuperEnalotto e sfiora il “6”. Nel concorso di sabato 9 giugno a Bellante (Teramo) è stato centrato un “5” da 29.649,20 euro.

Il fortunato vincitore, riporta Agipronews, ha convalidato la sua giocata presso il Bar Abruzzo 2000, in via Nazionale 64. Il Jackpot, intanto, è arrivato a 44 milioni di euro che verranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.