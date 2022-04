SUPERSTRADA AVEZZANO-SORA, ROSSI E ODDI: “CONFERENZA NON DECISORIA, PRESENTI SOLO 3 COMUNI”

L’AQUILA – “I Sindaci di San Vincenzo Valle Roveto e di Civitella Roveto, Carlo Rossi e Pierluigi Oddi, fanno presente di non aver preso parte, perché impossibilitati, alla Conferenza dei Servizi Preliminare – e non qualificabile come ‘conferenza dei servizi decisoria’ come riportato in maniera imprecisa sulla stampa – tenutasi ieri a Pescara”.

A scriverlo, in una nota, sono gli stessi sindaci Rossi e Oddi, che rispondono quindi al comunicato diffuso dalla Regione sul raddoppio della carreggiata della S.S.690 Avezzano-Sora, nel quale è stato sottolineato come “con la conclusione della Conferenza dei Servizi, nella quale i sindaci hanno espresso unanimità sul tracciato, si dà il via alle successive fasi di definitivo affinamento progettuale e alla concretezza della realizzazione dell’infrastruttura con il reperimento di utili risorse per la realizzazione, seppur a lotti, della sua interezza”.

La seduta che si è tenuta ieri, 20 aprile, e si è conclusa, secondo quanto affermato nella nota della Regione, “con la conferma del tracciato proposto da Anas, per un intervento dell’importo di circa 960 milioni di euro, che si sviluppa nei territori comunali di Avezzano, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Civita D’Antino, Morino, San Vincenzo Valle Roveto e Balsorano, in Provincia dell’Aquila”.

A tal proposito, i due sindaci evidenziano come “tra l’altro, erano presenti solo tre dei Comuni interessati (Canistro, Capistrello ed Avezzano)”.

“Nella Conferenza, proprio perché preliminare, non si è dato un parere alla realizzazione dell’infrastruttura ma la stessa, consentirà all’Anas di dare corso ‘alle successive fasi di definitivo affinamento progettuale’. I due Comuni, si riservano di produrre in sede di Conferenza dei Servizi, quando verrà convocata, i rilievi, le osservazioni ed i pareri del caso”, concludono.

Carlo Rossi

Pierluigi Oddi