STRADA LIRI: SCONTRO CON CAMION, AUTO IN FIAMME, MUORE IMPRENDITORE 50ENNE

AVEZZANO – Tragico incidente intorno alle 6 di questa mattina lungo la ex superstrada del Liri, in provincia dell’Aquila: a perdere la vita il cinquantenne avezzanese Roberto Facchini, sposato e con figli, titolare di due imprese di carburanti ad Avezzano e Capistrello.

La sua auto, un suv, si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta e ha preso fuoco a causa dell’impatto. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Lo scontro è avvenuto tra le uscite di Civitella Roveto e Morino.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Avezzano che hanno spento dapprima l’incendio e poi estratto dall’abitacolo dell’auto, il corpo senza vita del conducente.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti tecnici da parte dei carabinieri.

Sul posto i soccorritori del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo diretti dal maggiore Silvia Gobbini.