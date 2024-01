SUPPORTER: DI CAMPLI, “NESSUN PROBLEMA ECONOMICO”; IMPRENDITORE CANDIDATO A REGIONALI, “SOLO BUGIE”

LANCIANO – “Smentisco categoricamente le fantasiose voci su ipotetiche difficoltà economiche che mi avrebbero costretto a cedere la mia attività: il Supporter è e sarà della famiglia Di Campli fino a quando lo decideremo io e mia moglie”.

Sulla lunga serie di “chiacchiericci, bugie, pettegolezzi”, che hanno preso a circolare nell’ultimo periodo sul suo Supporter, smentisce ad AbruzzoWeb l’imprenditore Donato Di Campli, candidato con la Lega alle regionali in programma a marzo in Abruzzo, già presidente di Lancianofiera, incarico lasciato proprio di recente entrate in politica, nonché ex procuratore sportivo del calciatore Marco Verratti.

“Passerò alla carta bollata”, la precisazione che arriva mentre si scaldano i motori in vista dell’agguerrita campagna elettorale – che soprattutto nel centrodestra frentano vede numerosi candidati di peso – utile a chiarire che non ci sono novità sulla proprietà del Supporter, avventura partita a Fossacesia (Chieti) nel 2018 da quello definito il “lido dei sogni” fino ad arrivare, nel 2020, all’Hotel a 5 Stelle, proseguendo con eventi ed attività che da anni animano la movida lungo la Costa dei Trabocchi.

“Attorno a me ed alla mia famiglia si sono addensati chiacchiericci, bugie, pettegolezzi che non solo non mi hanno scalfito ma mi hanno fortificato – dice Di Campli, una delle new entry più interessanti della Lega – Il 2024 sarà un anno molto importante e di grandi decisioni. A marzo mi attendono le elezioni. Un appuntamento che affronterò con molta serenità, presentandomi ai miei elettori non promettendo nulla, ma affidandomi solo alla mia concretezza ed a quello che ho fatto nella mia vita”.

E ancora: “Supporter è e sarà della famiglia Di Campli fino a quando lo decideremo io e mia moglie. Nessuno ci finanzia o ci ha fatto regalie. Tutto farina del nostro sacco. Vorrei parafrasare confucio ‘Non voglio meditar vendetta… Mi siedo sulla riva del fiume e aspetto’. Stiamo programmando la stagione estiva, con un rinnovamento profondo di idee ed uomini, che vi riserverà sempre chicche entusiasmanti. Continuerò a suonarle a tutti”.

Di Campli, che negli anni ha promosso, curato ed organizzato decine di eventi, non manca di citare quello del “Capodanno d’Abruzzo”, che si è tenuto lo scorso 31 dicembre, notte di San Silvestro, al padiglione 2 dell’Area Fiera a Lanciano.

“È stato il primo capodanno che si è festeggiato nell’area fiera, per noi è stato un grande successo – sottolinea – Hanno partecipato oltre duemila persone provenienti da tutto il centrosud ed è stata davvero una bella serata anche grazie all’instancabile lavoro dei nostri collaboratori, circa un centinaio, gli stessi che sono nella squadra-famiglia del Supporter”.