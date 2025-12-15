SUPPORTO ALL’INVECCHIAMENTO ATTIVO: DA REGIONE 3,8 MLN PER PROGETTI DEDICATI AGLI OVER 65

L’AQUILA – A partire dal 19 gennaio 2026 sarà possibile presentare domanda per l’Avviso pubblico “Supporto all’invecchiamento attivo”, finanziato dal PR FSE+ Abruzzo 2021-2027, che mette a disposizione 3,8 milioni di euro per sostenere iniziative rivolte alla popolazione over 65.

L’obiettivo – si legge in una nota – è promuovere benessere, inclusione sociale e qualità della vita, rafforzando il ruolo attivo degli anziani nella comunità.

“Con questo avviso vogliamo contrastare isolamento e fragilità, creando nuove occasioni di socialità e partecipazione – ha dichiarato l’assessore regionale al Sociale, Roberto Santangelo – Investire sull’invecchiamento attivo significa tutelare la salute e il benessere dei nostri cittadini più maturi, ma anche valorizzarne competenze ed esperienze come risorsa preziosa per tutta la comunità”.

Il bando prevede attività gratuite da realizzare in tutti i territori provinciali e sarà aperto alla partecipazione di enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni sportive dilettantistiche e reti associative, anche in partenariato con scuole, Asl ed enti locali”.

Le principali linee di intervento sono rivolte a Sport e tempo libero con attività motorie, laboratori creativi e iniziative per il benessere psicofisico, Volontariato e cittadinanza attiva con progetti di vicinato solidale, aiuto reciproco, animazione sociale e piccoli servizi di supporto (es. consegna farmaci, accompagnamenti), Formazione e inclusione sociale tramite corsi di alfabetizzazione digitale, incontri culturali, laboratori intergenerazionali e valorizzazione dei mestieri tradizionali e Sostegno psicologico con sportelli di ascolto, counseling individuale e di gruppo, percorsi di prevenzione contro isolamento e truffe agli anziani.

I progetti dovranno coinvolgere almeno 30 partecipanti over 65, avere una durata massima di 12 mesi e potranno essere finanziati con importi compresi tra 30.000 e 50.000 euro.

Con questa iniziativa, la Regione Abruzzo ribadisce il proprio impegno a favore di una società più inclusiva, dove gli anziani non sono destinatari passivi di servizi, ma protagonisti attivi di processi di crescita e coesione sociale.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 19 gennaio 2026 fino alle ore 23.59 del 25 gennaio 2026 attraverso lo sportello digitale della Regione Abruzzo https://rasportello.regione.abruzzo.it.