“SUPPORTO ALL’INVECCHIAMENTO ATTIVO” PER GLI OVER 65: SANTANGELO PRESENTA PROGETTO

L’AQUILA – Progetti gratuiti per gli over 65: attività motorie, volontariato, alfabetizzazione digitale e sostegno psicologico.
Domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 10:30, nella Sala stampa ‘Isolina Scarsella’ di Palazzo Silone all’Aquila, l’assessore regionale al Sociale Roberto Santangelo presenterà le misure previste dall’Avviso pubblico “Supporto all’invecchiamento attivo”, finanziato dal PR FSE+ Abruzzo 2021-2027.
Alla conferenza stampa interverranno anche la nuova direttrice del Dipartimento Sociale – Enti locali – Cultura Emanuela Grimaldi e la dirigente del Servizio Programmazione Sociale Romina Ciaffi.
