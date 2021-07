SURFISTA IN DIFFICOLTA’ E BARCA A VELA IN AVARIA: SOCCORSI DALLA GUARDIA COSTIERA DI GIULIANOVA

GIULIANOVA – Un surfista in difficoltà e una barca a vela in avaria a largo di Martinsicuro (Teramo): due interventi in mare oggi, con il maltempo che sta interessando in queste ore l’Abruzzo a complicare le operazioni.

Nel primo pomeriggio alla sala operativa della Guardia Costiera di Giulianova sono arrivate due segnalazioni: una relativa ad un surfista che, dopo aver scuffiato, e dato il repentino peggioramento in zona delle condizioni meteo, non riusciva più a rientrare con il proprio windsurf a riva, e la stessa situazione è stata segnalata da una barca a vela di 12 metri che era in navigazione di rientro verso il porto di San Benedetto del Tronto.

È stata disposta così l’uscita della motovedetta SAR CP 884 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pescara.

Mentre erano in corso le operazioni è stato chiesto alla barca a vela di rimanere in zona e prestare assistenza al surfista in attesa dell’arrivo della motovedetta. È stato allertato anche il personale del dipendente Ufficio locale marittimo di Martinsicuro per prestare assistenza da terra.

Arrivata in zona la vedetta, con il meteo in continuo peggioramento (mare mosso con onde di altezza di quasi un metro e vento con raffiche fino a 18 Km/h da nord ovest), sono state avviate le ricerche dell’uomo in mare, poi avvistato dal personale di terra mentre rientrava autonomamente a riva, in buone condizioni di salute.

Nel frattempo, però, la vela del windsurf, incastrata tra le pale delle eliche della barca a vela nel momento in cui la stessa aveva tentato di avvicinarsi al surfista per dare assistenza, aveva mandato in avaria la barca, finita alla deriva ed impossibilitata a manovrare.

Date le condizioni meteo e l’impossibilità di procedere a vela, né tantomeno a motore, e data le difficoltà di trasbordare le persone a bordo (4 adulti, due uomini e due donne di età compresa tra 60 e 70 anni) in evidente stato di agitazione, l’equipaggio della Motovedetta CP 884, ha prestato assistenza per un rientro in porto in sicurezza e soprattutto delle persone a bordo.

Nonostante le difficoltà dovute alle condizioni meteo, la Motovedetta e l’unità a vela hanno raggiunto il porto di Giulianova alle 16 circa.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 per visitare una delle due donne a bordo per un malore ma, fortunatamente, le sue condizioni sono risultate buone.

“Due eventi che fortunatamente hanno avuto un lieto fine – si legge in una nota dell’Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova – che devono tuttavia far riflettere tutti gli utenti del mare, anche i più preparati e con una buona perizia marinaresca, sulla necessità di prudenza in mare, soprattutto in previsione di repentini cambiamenti delle condizioni meteo-marine”.