SURRENTUM, LA GIORNALISTA AQUILANA MONICA PELLICCIONE VINCE IL PRIMO PREMIO CON “ZITTITA”

L’AQUILA – Primo premio assoluto, nella sezione narrativa, per la giornalista e scrittrice aquilana, Monica Pelliccione, che ha vinto il premio internazionale di poesie e narrativa “Surrentum” con l’opera “Zittita!”.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 18 dicembre scorso, nella sala consiliare del municipio di Sorrento,

alla presenza del presidente del premio, Luigi Leone, del sindaco della città della Costiera Amalfitana, Massimo Coppola, e della giuria.

Il premio Surrentum, alla XVIII edizione, è organizzato dall’associazione Ars Scrivendi e dalla Città di Sorrento. Per la Pelliccione non si tratta della prima affermazione, nel panorama letterario nazionale, con il racconto Zittita, che ha già vinto il premio internazionale di letteratura Penna d’autore, a Torino, il premio Città di Chieti, il concorso nazionale San Lorenzo, a Firenze, il premio internazionale Città di Grottammare, il premio internazionale di letteratura Athena Ars e ha ottenuto la menzione d’onore al premio internazionale “I fiori sull’acqua”, dedicato a Melania Rea.

Il tema affrontato è quello della violenza sulle donne, in ogni sua forma, fisica e psicologica, con particolare riferimento alla sfera professionale. Pelliccione è autrice dei volumi “L’Aquila e il polo elettronico. Retroscena di una crisi” (2005), “Nel nome di Celestino. Una nuova luce per L’Aquila” (2009), “San Pietro della Jenca. Il santuario di Giovanni Paolo II sul Gran Sasso d’Italia” (2013), “Storie di donne” (2019), “L’Aquila – Le 100 Meraviglie +1” (2019) e “Pastori d’Abruzzo” (2019), “Personaggi aquilani” (2020). Firma storica del quotidiano Il Centro, la giornalista aquilana ha vinto, tra gli altri, il premio “Agape” per la cultura, il premio “Donna” per il giornalismo, il “Rotary international Agape Caffé letterari d’Italia e d’Europa” per la saggistica, il premio “Decennale L’Aquila 2009-2019”, il “Verga d’argento” per la letteratura. Ziré d’oro personaggio dell’anno per la cultura nel 2019, ha ottenuto il premio internazionale “Adriatico, Un mare che unisce” per il giornalismo e il premio “Margherita d’Austria” per la saggistica. Terza classificata al premio internazionale di letteratura “Luca Romano” ha vinto i “Premio internazionale Kalos”, il premio Città di Firenze “Ut pictura poesis” e il premio internazionale d’eccellenza Città del Galateo. Ha ricevuto a Spoleto il premio

“Donne e comunicazione”, il premio speciale “Patrizio Falcone” per il giornalismo e il premio internazionale Spoleto Menotti art festival per la letteratura 2021.