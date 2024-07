SVENTATA TRUFFA AD ANZIANI NEL TERAMANO GRAZIE AL VIDEO DEI CARABINIERI CON TESTIMONIAL LINO BANFI

CASTELNUOVO VOMANO – Una coppia di coniugi del teramano, che si era documentata vedendo, di recente, il video* dell’Arma dei Carabinieri con testimonial Lino Banfi contro le truffe agli anziani, ha sventato un caso di “truffa del finto appartenente alle Forze dell’Ordine”.

Protagonisti un uomo e una donna, rispettivamente di 85 e 76 anni, che non sono caduti nella trappola di malintenzionati truffatori. Nella mattina di ieri, infatti, la donna ha ricevuto una telefonata da un sedicente Carabiniere che le ha riferito che il figlio era stato arrestato per un investimento di un pedone e che, per il suo rilascio, avrebbe dovuto consegnare la somma di Euro 3.500 ad un avvocato che, da lì a poco, si sarebbe presentato da lei per ritirare la somma di danaro.

Tuttavia, il marito della donna, mentre quest’ultima ha trattenuto al telefono il malintenzionato truffatore, si è recato presso il locale Comando dell’Arma per allertare il vero Comandante di Stazione. Immediatamente il Maresciallo Maggiore Claudio Corsetti si è recato presso l’abitazione in disamina ma i malfattori avendo percepito che qualcosa non andava secondo i loro piani hanno desistito del proposito delittuoso.

In questo contesto, si segnala che l’Arma dei Carabinieri rivolge particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui gli anziani, sempre più fragili di fronte alle insidie della modernità. Già da tempo l’Istituzione ha assunto efficaci iniziative a loro tutela, soprattutto in relazione alle truffe: un fenomeno sempre più diffuso e attuale, che prende di mira le persone fragili, lasciando in loro segni indelebili.