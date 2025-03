SVILUPPO ECONOMICO: I POLI DI INNOVAZIONE, “BENE LA NUOVA PIATTAFORMA REGIONALE DI RACCORDO”

PESCARA – “I Poli d’Innovazione della Regione Abruzzo esprimono il loro apprezzamento per la nuova Piattaforma Regionale di Raccordo”, così si legge in una nota congiunta dei rappresentanti dei Poli che riuniscono le imprese di Automotive, Farmaceutico, Logistica, Agroindustria, Turismo, Made in Italy, ICT, Tessile Abbigliamento e Legno.

“I nove Poli d’Innovazione della Regione Abruzzo accolgono con grande entusiasmo l’adozione del “Disciplinare di Funzionamento della Piattaforma Regionale di Raccordo dei Poli d’Innovazione”, approvato lo scorso giovedi 27 febbraio, con la Delibera n. 122 dalla Giunta regionale presieduta da Marco Marsilio, su proposta dell’Assessore Tiziana Magnacca. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della cooperazione e della sinergia tra i diversi attori del sistema regionale dell’innovazione”.

“La Piattaforma Regionale di Raccordo, coordinata dal Coordinamento dei Poli d’Innovazione, svolgerà un ruolo cruciale nel promuovere la condivisione di conoscenze, competenze e infrastrutture tra le imprese e gli organismi di ricerca, e prevede il coinvolgimento attivo di Fi.R.A. S.p.A., di ARAP, di Abruzzo Progetti, del Centro di Ricerca CRUA dei Competence Center attivi sul territorio e della Casa delle Tecnologie Emergenti di L’Aquila. Grazie a questa nuova struttura, sarà possibile incentivare ulteriormente le attività innovative e migliorare la competitività del territorio regionale”.

“I Poli d’Innovazione si impegnano a collaborare attivamente con la Piattaforma, contribuendo alla diffusione delle informazioni, alla creazione di reti e alla partecipazione ai processi di programmazione regionale. La Piattaforma rappresenta un’opportunità unica per consolidare i risultati ottenuti finora, sviluppare nuove iniziative e, soprattutto, aggiornare la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Abruzzo (RIS3)”.

“Questa iniziativa ci permetterà di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i vari attori del sistema dell’innovazione, favorendo la crescita economica e la competitività del nostro territorio. Continueremo a lavorare con impegno e dedizione per garantire il pieno successo di questa iniziativa, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e innovazione previsti dal Disciplinare”.