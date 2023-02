SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E ABITATIVO DEI PICCOLI CENTRI: CONVEGNO A SANTO STEFANO DI SESSANIO

SANTO STEFANO DI SESSANIO – Dialoghi sullo sviluppo economico, sociale e abitativo dei piccoli centri, è il tema del convegno dal titolo “I piccoli Borghi al centro dell’Europa”, che si terrà sabato 25 febbraio alle ore 11.00 presso la Sala Polifunzionale del Comune di Santo Stefano di Sessanio.

All’incontro pubblico interverranno Fabio Santavicca, sindaco di Santo Stefano di Sessanio; Roberto Santangelo, vice presidente vicario del consiglio regionale d’Abruzzo; Daniele D’Amario, assessore regionale alle Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato), Turismo, Beni e attività culturali e di spettacolo; Nazario Pagano presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del consiglio e interni della Camera dei deputati e il parlamentare europeo Aldo Patriciello, membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia.

“Frutto dell’impegno dell’Amministrazione comunale di Santo Stefano di Sessanio – si legge in una nota dell’Ente -, l’evento è stato organizzato con lo scopo di sottoporre all’attenzione delle Istituzioni ai vari livelli, la complessità delle problematiche socioeconomiche che i Borghi, quali piccoli centri abitativi, si trovano ad affrontare in un’ottica di sviluppo sostenibile e destagionalizzato. Un’incontro per dialogare aperto a tutti”.