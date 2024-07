SVILUPPO SOSTENIBILE: IMPRUDENTE, “LA RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO E’ LA NOSTRA PRIORITA'”

PESCARA – “La rigenerazione del territorio è uno degli elementi fondanti la nostra nuova legge urbanistica, su cui stiamo attuando tutta una serie di politiche attive sull’ambiente, sull’agricoltura e sulla sostenibilità ambientale a 360 gradi”.

È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, intervenendo alla tavola rotonda organizzata dalla società Tremonti a Pescara sul tema ‘Natura e comunità: la rigenerazione del territorio, chiave di sviluppo sostenibile’.

“Siamo convinti che il valore dell’ambiente sia qualcosa su cui costruire opportunità che generano lavoro – ha sottolineato Imprudente – con una sostenibilità anche sociale delle comunità e dei lavoratori che fanno parte di questo sistema”.

“È chiaro che la rigenerazione territoriale con un riutilizzo del suolo, con una possibilità concreta di bonificare e rendere una regione cucita a misura per quelli che possono essere i momenti di sviluppo – ha concluso il vicepresidente – diventa la scelta su cui abbiamo fondato tutte le politiche necessarie per far crescere la nostra regione e renderla competitiva a livello nazionale e internazionale”.