SVILUPPO: STAMPONE, “PER IMPRESE ABRUZZESI GRANDI OPPORTUNITÀ NEI MERCATI ESTERI, FARE RETE”

L’AQUILA – “Occorre definitivamente superare i confini tra mercato locale e globale: le imprese, comprese quelle abruzzesi, sempre di più devono essere in grado di internazionalizzarsi, di competere sui mercati esteri, a cominciare da quelli dei Paesi arabi ma non solo, e per fare questo le leve imprescindibili sono quelle dell’innovazione del prodotto, dello sviluppo di nuove tecnologie, modalità organizzative e strumenti finanziari”.

Presenta così, Nicola Stampone, titolare dello studio Stampone Consulting, responsabile relazioni istituzionali del gruppo Abivet, il convegno “Internazionalizzazione & Innovazione – Un filo rosso per cogliere le opportunità nei mercati arabi”, in programma domani venerdì 31 ottobre, dalle ore 15.00 a Palazzo Ciccozzi, in via Indipendenza 13, all’Aquila, organizzato da Spazio Indipendenza, società del gruppo Abivet di Roma, di cui è presidente Maurizio Albano, con il patrocinio di enti istituzionali e partner del mondo imprenditoriale e tecnologico e la partecipazione di relatori di primo livello.

Obiettivo è quello di mettere in dialogo e in contatto imprese abruzzesi, istituzioni e realtà innovative, esplorando le prospettive offerte dai mercati esteri, in particolare quelli dei Paesi arabi, in forte espansione e ricchi di opportunità per le pmi italiane nei settori energia, costruzioni, sanità, tecnologia, e food & beverage.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, del senatore Guido Liris, capogruppo di FdI della commissione Bilancio di Palazzo Madama e del presidente di Confindustria L’Aquila, Ezio Rainaldi, prenderà il via la tavola rotonda, moderata dallo stesso Stampone, a cui prenderanno parte Pietro Paolo Rampino, presidente della Joint Italian Arab Chamber of Commerce, esperto di Islamic Finance e cooperazione economica con i Paesi MENA; Alessandro Addari, vice presidente di Confindustria Abruzzo e fondatore di Top Solutions Team for Export, consulente in internazionalizzazione e marketing digitale, Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Alessandro Pajewski, amministratore delegato della Fondazione Gran Sasso Tech Italy, realtà impegnata nello sviluppo di tecnologie avanzate e progetti di ricerca.

Spiega dunque Stampone, attivo in particolare a Bruxelles dove cura gli interessi delle società che operano nei settori pioneristici dell’intelligenza artificiale e big data: “La famiglia Albano, in seguito a diversi investimenti sul territorio aquilano, ha deciso di dare questa opportunità al territorio, attraverso eventi rivolti a tutti gli imprenditori e operatori economici. Riteniamo che all’incontro di domani sarà importante esserci, innanzitutto per la qualità dei relatori che illustreranno in forza della loro esperienza diretta le dinamiche che riguardano i mercati esteri, non solo i Paesi arabi, ma anche ad esempio gli Stati Uniti, le cui recenti politiche protezionistiche stanno ridefinendo la mappa dei commerci globali. Sarà l’occasione per avere preziose indicazioni sul come le imprese possono cogliere le opportunità, a quali leve finanziarie potersi affidare nei processi di internazionalizzazione e di innovazione”.

Conclude Stampone: “l’obiettivo atteso è quello innanzitutto di fare squadra e creare reti, che diventano sempre più fondamentali, far comprendere che occorre premere sull’acceleratore dell’internazionalizzazione anche da parte delle imprese abruzzesi che operano nei settori tradizionali, affidandosi ad esperti che hanno tutte le competenze per accompagnare questi processi”.