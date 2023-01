SVILUPPO TURISTICO, PAOLUCCI E BLASIOLI: “OK A CONTRIBUTO 100MILA EURO PER COMUNI VICINO CARAMANICO”

PESCARA – “Nelle scorse settimane abbiamo apertamente sostenuto la battaglia dei sindaci di Abbateggio, Lettomanoppello, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, San Valentino, Scafa, Serramonacesca e Turrivalignani nel rivendicare risorse per lo sviluppo del turismo invernale”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri regionale Pd Silvio Paolucci e Antonio Blasioli che spiegano: “In una missiva indirizzata al Consiglio regionale, i primi cittadini avevano criticato la scelta di destinare, per due anni consecutivi, 150mila euro esclusivamente a Caramanico Terme, malgrado la chiusura del complesso termale abbia determinato una notevole contrazione dei flussi turistici non solo nel Comune che ospita il noto complesso termale ma in tutto il comprensorio della valle del fiume Orta”.

“Richiamando il principio della logica di sistema – aggiungono -, i sindaci avevano quindi chiesto a gran voce una ‘più efficace allocazione delle risorse’ mediante un’azione programmatoria orientata alla valorizzazione dell’area nel suo insieme. Il Partito Democratico si è prontamente mobilitato perorando la loro causa anche durante l’assestamento di bilancio, senza ottenere risultati”.

“In seguito però – continua Blasioli – siamo giunti all’approvazione di un emendamento, presentato da me e dal consigliere Silvio Paolucci – poi sottoscritto anche dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e da altri esponenti della maggioranza -, che prevede, per l’annualità 2023, lo stanziamento di 100mila euro per i nove Comuni che gravitano intorno a Caramanico, finalizzati alla realizzazione di un progetto turistico unitario”.

“In attesa che le attività termali, uno dei principali poli d’attrazione della Maiella, vengano finalmente ripristinate, tornando a produrre un indotto significativo per strutture ricettive e rete commerciale, siamo certi che l’erogazione di questo contributo rappresenterà una boccata d’ossigeno per tutto il circondario”, concludono Paolucci e Blasioli.