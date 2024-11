SVINCOLO A24 TAGLIACOZZO: APPROVATA MOZIONE MANNETTI, “SUBITO TAVOLO CON MINISTERO”

L’AQUILA – L’avvio di un tavolo di confronto per risolvere definitivamente il problema dello svincolo autostradale della A24 denominato “Tagliacozzo”, nel territorio del Comune di Carsoli, realizzato con un solo ingresso e una sola uscita, da e verso Roma.

È quanto prevede una risoluzione, presentata dal consigliere regionale della Lega Carla Mannetti, approvata questa mattina all’unanimità dalla seconda Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”.

Nello specifico, la risoluzione impegna il presidente della giunta regionale ad attivarsi presso il ministero delle Infrastrutture affinché venga avviato “un tavolo di confronto con il coinvolgimento di Autostrada dei Parchi Spa e degli enti locali interessati al fine di concertare le azioni da porre in essere, valutare la possibilità di riprendere il progetto esistente e stabilire la fattibilità dello stesso”.

“Quello del casello di Tagliacozzo è un problema che va avanti da troppo tempo e va ora affrontato e risolto”, sottolinea Mannetti.

“Anche se progettato per entrambe le direzioni, oggi è unidirezionale, riservato cioè – spiega – soltanto a chi proviene da Roma o è diretto verso la capitale, precludendo pertanto l’uscita e l’entrata a chi arriva dalle quattro province abruzzesi. E questo è assurdo. In Italia, tutte le uscite autostradali consentono di poter entrare e uscire in entrambe le direzioni. Nei giorni scorsi, fra l’altro, appelli ad affrontare la problematica sono stati lanciati anche dalla pro loco di Pietrasecca, vicinissima al casello”.

“La sua apertura nella direzione opposta – fa presente il consigliere della Lega – offrirebbe tante opportunità a questa zona, che fa parte delle nostre aree interne, ricca di bellezze naturali e artistiche. Non solo, in un’ottica trasportistica andrebbe a migliorare i collegamenti, come detto, con L’Aquila, Capoluogo di regione e capitale della Cultura 2026, Teramo, Chieti, e Pescara”.